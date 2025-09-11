Artvin'de yangın kabusu: 4 ev küle döndü
Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında 2 katlı 4 ev, tamamen yanarak küle döndü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın, Borçka'ya bağlı Karşıköy köyünde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer evlere de sıçradı.
1 / 5
Alevleri fark eden köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında evlerde bulunan aileler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
2 / 5
Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 katlı 4 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
3 / 5
Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
4 / 5