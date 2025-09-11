  1. Anasayfa
  4. Artvin'de yangın kabusu: 4 ev küle döndü

Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında 2 katlı 4 ev, tamamen yanarak küle döndü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA / İHA
Yangın, Borçka'ya bağlı Karşıköy köyünde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer evlere de sıçradı.

Alevleri fark eden köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında evlerde bulunan aileler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 katlı 4 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

