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Artvin'de yine heyelan: Yol trafiğe kapandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları yolu kapattı.

Kaynak: DHA
Artvin'de yine heyelan: Yol trafiğe kapandı - Resim: 1

Kentte sabah saatlerinde Artvin-Ardahan kara yolunun 38'inci kilometresindeki Pırnallı köyü mevkisinde heyelan meydana geldi. 

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Artvin'de yine heyelan: Yol trafiğe kapandı - Resim: 2

Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaları, kara yoluna aktı. 

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Artvin'de yine heyelan: Yol trafiğe kapandı - Resim: 3

Ulaşıma kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. 

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Artvin'de yine heyelan: Yol trafiğe kapandı - Resim: 4

Kara yoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaptı.

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