Artvin'de yine heyelan: Yol trafiğe kapandı
Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları yolu kapattı.
Kaynak: DHA
Kentte sabah saatlerinde Artvin-Ardahan kara yolunun 38'inci kilometresindeki Pırnallı köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
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Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaları, kara yoluna aktı.
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Ulaşıma kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı.
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Kara yoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaptı.
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