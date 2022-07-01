Artvin'deki heyelandan korkunç görüntü! Ölü ve yaralılar var
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda yoldan geçen tırların üzerine gelen yamaçtan kopan kayaların düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bölgeden gelen görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Artvin Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen TIR'ların zarar gördüğü ifade edilirken bir ölü bir de yaralının olduğu ifade edildi. Öte yandan yol da ulaşıma kapandı.
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Artvin'deki heyelandan ilk görüntüler geldi. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen korkunç olayın ardından ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geldi.
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.
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