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  4. Artvin'deki heyelandan korkunç görüntü! Ölü ve yaralılar var

Artvin'deki heyelandan korkunç görüntü! Ölü ve yaralılar var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda yoldan geçen tırların üzerine gelen yamaçtan kopan kayaların düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bölgeden gelen görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Artvin'deki heyelandan korkunç görüntü! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Artvin Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen TIR'ların zarar gördüğü ifade edilirken bir ölü bir de yaralının olduğu ifade edildi. Öte yandan yol da ulaşıma kapandı.

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Artvin'deki heyelandan korkunç görüntü! Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Artvin'deki heyelandan ilk görüntüler geldi. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen korkunç olayın ardından ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geldi.

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Artvin'deki heyelandan korkunç görüntü! Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Artvin'deki heyelandan korkunç görüntü! Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.

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