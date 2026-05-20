Artvin'i sel vurdu! Köprü yıkıldı, mahsur kalan turist kafilesi ölümden döndü
Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele dönüştü. Aralık Köyü Deresi'nin taşması sonucu Borçka-Muratlı kara yolu ulaşıma kapanırken, sel sularına kapılan bir köprü yıkıldı. Bölgede mahsur kalan turist kafilesi tahliye edildi.
Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında yer alan Artvin, bir kez daha şiddetli yağışların ve sel sularının teslimi oldu. Borçka ilçesinde aniden bastıran ve yaşamı felç eden sağanak yağış, Aralık Köyü Deresi'nin debisini hızla yükselterek taşmasına neden oldu. Yaşanan doğal afette dere üzerinde bulunan bir köprü sulara kapılarak tamamen yıkılırken, bölgedeki ulaşım altyapısı ağır hasar aldı.
Turist Kafilesi Ölümden Döndü
Sel felaketinin en korkutan anları ise bölgeyi ziyarete gelen bir turist kafilesinin mahsur kalmasıyla yaşandı. Borçka-Muratlı kara yolunun taşkın sebebiyle kapanmasının ardından bölgede mahsur kalan kafile, selden hasar gören ancak tamamen yıkılmayan bir başka köprü üzerinden yaya olarak, tehlikeli bir şekilde karşıya geçerek bölgeden uzaklaşabildi. Can kaybı yaşanmaması felaketin tesellisi oldu.
6 Köy ve Karagöl Yolu Ulaşıma Kapandı
Bölge halkını ve turizmi doğrudan ilgilendiren kritik ulaşım detaylarına baktığımızda hasarın boyutu daha net ortaya çıkıyor.
Borçka-Muratlı kara yolunun hasar görmesiyle birlikte 6 köyün yanı sıra bölgenin en önemli turizm merkezlerinden Karagöl ve Yukarı Klaskur köylerine giden ana yol ulaşıma tamamen kapandı.