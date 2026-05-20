Artvin'i sel vurdu! Köprü yıkıldı, mahsur kalan turist kafilesi ölümden döndü

Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında yer alan Artvin, bir kez daha şiddetli yağışların ve sel sularının teslimi oldu. Borçka ilçesinde aniden bastıran ve yaşamı felç eden sağanak yağış, Aralık Köyü Deresi'nin debisini hızla yükselterek taşmasına neden oldu. Yaşanan doğal afette dere üzerinde bulunan bir köprü sulara kapılarak tamamen yıkılırken, bölgedeki ulaşım altyapısı ağır hasar aldı.