Artvinli çılgın mühendisin evi görenleri şaşırtıyor
Artvin'in Arhavi ilçesinde inşaat mühendisi Osman Kaba, ıhlamur ağaçlarının gövdesine yerden 10 metre yükseklikte, 30 metrekarelik ev yaptı. Çelik halat üzerine kurulan asma köprü ile çıkılıp inilen ev, ilgi görüyor.
Artvin'in Arhavi ilçesinde inşaat mühendisi Osman Kaba, ıhlamur ağaçlarının gövdesine yerden 10 metre yükseklikte, 30 metrekarelik ev yaptı. Çelik halat üzerine kurulan asma köprü ile çıkılıp inilen ev, ilgi görüyor.
İzmir'de kendisine ait şirkette yöneticilik yapan inşaat mühendisi Osman Kaba, işlerini çocuklarına devretti ve 4 yıl önce memleketi Artvin'in Arhavi ilçesi Kemerköprü köyüne döndü. Yaz aylarında oturmak için evinin yanında kameriye yapmak isteyen Osman Kaba, çocuklarının da önerisi ile önceki yıl çam ağacının gövdesine küçük bir ev yapmaya karar verdi. İşe koyulan Osman Kaba, ağacının gövdesine, yerden 8 metre yükseklikte, 18 metrekare genişliğinde, 8 köşeli ve üçgen çatılı ev yaptı. Odun direklerle destek verilen ağaç ev rüzgarda sallanmaması için çelik telle yandaki ağaçlara bağlandı. Kaba, çam ağacının gövdesini dolanarak yükselen 25 basamaklı merdivenle çıkılan yapıya, Lazca'da 'sevgi, aşk' anlamına gelen 'Olimbera' adını koydu. Ağaç evi ziyarete gelenlere teleferik sistemiyle ikramlarda bulunuluyor.
Osman Kaba, sıra dışı bir yapıya daha imza attı. Kaba, ıhlamur ağaçlarının gövdesine, yerden 10 metre yükseklikte, 30 metrekarelik ev yaptı. Çelik halat üzerine kurulan 20 metre uzunluğundaki asma köprü ile çıkılıp inilen ev, ahşap direklerle desteklendi. Kaba, eve ise Lazca'da 'can yoldaşım' anlamına gelen 'Şurimşine' adını koydu. Sosyal medyada ünü yayılan evi görmek isteyenler, köye akın ediyor. Evi otele dönüştüreceğini söyleyen Kaba, şimdiden rezervasyonlar almaya başladı. Ağaç ev, yayılan ihlamur kokusu ile de ilgi odağı oldu. Evin bitişiğindeki salıncak sallananlar keyifli anlar yaşıyor. Evin yanına konulan kayık da ilgi görüyor.
Enteresan yapılar yapmaktan hoşlandığını söyleyen Osman Kaba, "Bahçemdeki iki ağacı çay tarlasının ışığını kapatıyor diye kesecektim. Sonra vazgeçtim. İyiki de kesmemişim. Bu iki ağaç arasına ev yapmaya karar verdim. 10 metre yükseklikte bir ağaç ev oldu. 30 metrekare olan bu evde, içinde lavabo var. 4- 5 kişinin kalabileceği bir yer olacak. Türkiye’de çok ağaç ev var. Ama bunu yaparken İskandinav ülkelerinden esinlendim. Oralarda kuzey kutuplarını izlemek için üstü açık bungalovlar inşa ederler. Burada yağmur, kar, gökyüzü ve yıldızları seyretmek için üstünü açık yaptım. Değişik bir şey oldu, beğenildi. Yeşil ağaç yapraklarının ıhlamur çiçeklerinin içerisinde bir ağaç evimiz oldu” dedi.