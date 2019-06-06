Artvinli çılgın mühendisin evi görenleri şaşırtıyor

Enteresan yapılar yapmaktan hoşlandığını söyleyen Osman Kaba, "Bahçemdeki iki ağacı çay tarlasının ışığını kapatıyor diye kesecektim. Sonra vazgeçtim. İyiki de kesmemişim. Bu iki ağaç arasına ev yapmaya karar verdim. 10 metre yükseklikte bir ağaç ev oldu. 30 metrekare olan bu evde, içinde lavabo var. 4- 5 kişinin kalabileceği bir yer olacak. Türkiye’de çok ağaç ev var. Ama bunu yaparken İskandinav ülkelerinden esinlendim. Oralarda kuzey kutuplarını izlemek için üstü açık bungalovlar inşa ederler. Burada yağmur, kar, gökyüzü ve yıldızları seyretmek için üstünü açık yaptım. Değişik bir şey oldu, beğenildi. Yeşil ağaç yapraklarının ıhlamur çiçeklerinin içerisinde bir ağaç evimiz oldu” dedi.



