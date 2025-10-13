Asansör yere çakılınca hayatını kaybetmişti... Bilirkişi raporu kahreden ihmali ortaya koydu

Kazanın ardından aralarında elektrik elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği alanında A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve akademisyen ile inşaat mühendisinin de olduğu bilirkişi heyeti tarafından binada yapılan incelemelerin yer aldığı 10 sayfalık rapor tamamlandı. Soruşturma dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, olaya ilişkin tespitler, inceleme tutanakları, kazanın yaşandığı asansöre ait kabin fotoğrafları, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile bina sorumlusunun yükümlülüklerine ilişkin bilgilere değinildi. Asansörün bakım ve onarımlarının ‘G. Asansör’ firması tarafından yapıldığına dair etiketlerin yer aldığı belirtilen raporda, 27 Mart'taki periyodik bakım sonrası Makine Mühendisleri Odası tarafından kontrol yapıldığı ifade edilirken, kontrol sonrası asansörün kullanılmasında sakınca olmadığı, tespit edilen uygunsuzlukların 27 Mart 2026 olan bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gerektiği ve düzeltme süresinin 12 ay olduğu bilgilerinin yer aldığı ‘Mavi etiket’ (Can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturduğunu belirten etiket) yapıştırıldığının görüldüğü belirtildi.