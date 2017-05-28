Asansörde kaldı!.. 1 yıldır çıkarılamıyor!
Eskişehir'de 37 yaşındaki Cengiz Önal, 1 yıl önce ziyarete gittiği babasının oturduğu apartmanda, araç asansör halatının kopması sonucu otomobili ile yaklaşık 6 metreden düştü.
Olayda yanında bulunan 1.5 yaşındaki kızı Belinay ve kendisinin yara almadan kurtulduklarını belirten Önal, aracını bir yılı aşkın süredir bulunduğu yerden çıkaramadı. / DHA
Olay, 23 Mayıs 2016 tarihinde Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi'ndeki 4 katlı Yüzügüllü Apartmanı'nda meydana geldi. Apartman altında bulunan ve araç asansörü ile inilen otoparktan çıkmak için 26 UF 882 plakalı 2012 model Audi marka otomobiline kızı Belinay ile birlikte binen Cengiz Önal, yukarı çıktıkları sırada asansör halatının kopmasıyla kabinle birlikte yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.
Kazayı yara almadan atlatan Cengiz Önal ve kızı Belinay apartman sakinlerinin yardımıyla çıkarıldı. Olayı yargıya taşıdığını, 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde apartman yönetimi hakkında açılan davanın sürdüğünü anlatan Cengiz Önal, otomobilinin ise halen kaza yerinde olduğunu belirtti. Önal, şöyle konuştu:
"Bu olay insanların başına çok kolay gelebilecek bir kaza değil. Kaza demiyorum, ihmal diyorum. Kızımla beraber otomobilime binip asansörle çıkarken, en üst seviyedeyken halatların kopmasıyla kabinle birlikte zemine çakıldık. Otomobilimin üzerine halatların sarıldığı makara düzeneği düştü. Normal asansörlerde düşme anında fren sistemi açılıyormuş.