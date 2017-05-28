Asansörde kaldı!.. 1 yıldır çıkarılamıyor!

Kazayı yara almadan atlatan Cengiz Önal ve kızı Belinay apartman sakinlerinin yardımıyla çıkarıldı. Olayı yargıya taşıdığını, 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde apartman yönetimi hakkında açılan davanın sürdüğünü anlatan Cengiz Önal, otomobilinin ise halen kaza yerinde olduğunu belirtti. Önal, şöyle konuştu: