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  4. Asansörlü defineciler evin 40 metre altında yakalandı

Asansörlü defineciler evin 40 metre altında yakalandı

Kırklareli'nde define aramak için evin altına 40 metre derinlikte kuyu açıp, asansör sistemi kuran 5 şüpheli yakalandı.

Kaynak: DHA
Asansörlü defineciler evin 40 metre altında yakalandı - Resim: 1

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı belirlendi. 

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Asansörlü defineciler evin 40 metre altında yakalandı - Resim: 2

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evin altında kuyu açılarak define arandığını ortaya çıkardı. 

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Asansörlü defineciler evin 40 metre altında yakalandı - Resim: 3

 Evde yapılan aramada, 40 metre derinliğinde kuyu, burada kurulan asansör sistemin yanı sıra, el dedektörü, 5 kazma, 3 balta, 3 gaz maskesi, 3 baş feneri, 1 halat, 1 dalgıç pompası ele geçirildi.

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Asansörlü defineciler evin 40 metre altında yakalandı - Resim: 4

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, izinsiz define aramak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. (DHA)

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