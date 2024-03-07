Aşçı olarak girdi, usta oldu... O Adana'nın da Türkiye'nin de Mediha ustası
Adana’da 14 yıl önce eşi kaza geçirip çalışamaz hale gelince bir tamirhanede aşçı olarak işe giren kadın, iş yerinde usta oldu.
Adana’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Mediha Duru'nun (52) eşi, 14 yıl önce kaza geçirip çalışamaz hale geldi.
Duru, bunun üzerine bir tamirhaneye aşçı olarak işe girdi. Ancak Duru, aşçılık ile yetinmeyerek kısa sürede tamir işlerini öğrenip usta oldu. Adana’da tek kadın usta olan Duru, tamirhanede her türlü tamir, egzoz muayenesi, araç bakımı işlerini yapıyor, aynı zamanda araçları da havaya kaldırıyor.
Eşinin kaza geçirdiğini ve bu yüzden çalışma hayatına başladığını ifade eden Duru, “4 yıl aşçılık yaptım, geriye kalan 10 yılımda bana, 'seni aşağıya alalım, senin şoförlüğün var, araçları hazırla, bir kadın olarak müşterilerimizi karşıla' dediler. O iş bu iş derken tamir işinde kendimi buldum. İşimi severek yapıyorum, çalıştığım yerden memnunum ve müşteriler de benden memnun. Güler yüzümle, işimin sağlamlığıyla buradayım” diye konuştu.