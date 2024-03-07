Aşçı olarak girdi, usta oldu... O Adana'nın da Türkiye'nin de Mediha ustası

Eşinin kaza geçirdiğini ve bu yüzden çalışma hayatına başladığını ifade eden Duru, “4 yıl aşçılık yaptım, geriye kalan 10 yılımda bana, 'seni aşağıya alalım, senin şoförlüğün var, araçları hazırla, bir kadın olarak müşterilerimizi karşıla' dediler. O iş bu iş derken tamir işinde kendimi buldum. İşimi severek yapıyorum, çalıştığım yerden memnunum ve müşteriler de benden memnun. Güler yüzümle, işimin sağlamlığıyla buradayım” diye konuştu.