ASELSAN son teknoloji savaş sistemlerini ilk kez vitrine çıkardı

'ÇELİK KUBBE UNSURLARININ LANSMANINI YAPIYORUZ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tanıtım programında konuşarak, "Fuarımızın 2'inci günündeyiz. Fuarımız her yönüyle dolu dolu geçiyor, ikili işbirlikleri, temaslarımız, sözleşmelerimiz ve tabii hepimizin, bütün milletimizin heyecanla beklediği lansman programları. Bu program çerçevesinde ilk lansmanı yine ASELSAN yapmıştı. Deniz ürünlerinde geliştirdiği yeni ürünlerle, yeni sistemler ve sensörlerle ilgili bilgilendirmeyi kamuoyuna aydınlatmıştı. Akabinde hepinizin çok dikkatle takip ettiği ve sonrasında çok da fikir alışverişinde ve görüşte bulunduğu Roketsan'ımızın lansmanı, yeni ürünleri oldu. Gün içinde yine savunma sanayinde faaliyet gösteren çeşitli firmalarımızın, kobilerimizin, ana entegratörlerimizin lansmanları oldu. Şimdi de burada özellikle 'çelik kubbe' konseptimizin unsurlarından olacak, daha evvel geliştirdiğimiz, geliştirmeye devam ettiğimiz, Sahadaki ihtiyacı çok kıymetli kahraman ordumuzla birlikte ortaya konulan ihtiyacı en kısa en hızlı bir şekilde ürüne dönüştürebilecek yaklaşımla ASELSAN'daki mühendislerimizin fedakar ve özveriyle yaptıkları gece gündüz çalışmalarla ortaya çıkan yeni, yenilikçi yaklaşım ve ürünleri işte burada 'çelik kubbe' unsurlarının bir kısmı olarak lansmanını yapıyoruz. Memleketimize hayırlı olsun. Bunun arkasın çok büyük emek var. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.