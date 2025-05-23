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Asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde asfalt üretim merkezinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
Asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 1

Pasinler ilçesi kara yolunda bulunan ana yola yaklaşık 200 metre uzaklıktaki asfalt üretim tesisindeki bir siloda, saat 17.00 sıralarında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. 

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Asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 2

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 

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Asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 3

Ağır yaralı ambulans hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale etti. 

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Asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 4

Yangın itfaiyenin müdahalesi söndürülürken, ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor. (DHA)

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