Asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde asfalt üretim merkezinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Pasinler ilçesi kara yolunda bulunan ana yola yaklaşık 200 metre uzaklıktaki asfalt üretim tesisindeki bir siloda, saat 17.00 sıralarında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
1 / 5
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
2 / 5
Ağır yaralı ambulans hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale etti.
3 / 5
Yangın itfaiyenin müdahalesi söndürülürken, ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor. (DHA)
4 / 5