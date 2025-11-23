Asgari ücret, gram altın, Dolar, Euro... Ünlü ekonomist 2026 tahminlerini açıkladı

Küresel piyasalarda en kırılgan para birimlerinden biri olarak öne çıkan Türk Lirası, değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL yılbaşından bu yana yüzde 20'nin üzerinde yükseliş kaydetti. Euro/TL ise yüzde 33'ün üzerinde yükseldi. Güvenli liman gram altın ise yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 86'lık getiri sağladı.