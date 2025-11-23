Asgari ücret, gram altın, Dolar, Euro... Ünlü ekonomist 2026 tahminlerini açıkladı
Ünlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 2025'in sonuna yaklaşırken Dolar, Euro, gram altın ve asgari ücret için tahminlerini paylaştı.
Küresel piyasalarda en kırılgan para birimlerinden biri olarak öne çıkan Türk Lirası, değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL yılbaşından bu yana yüzde 20'nin üzerinde yükseliş kaydetti. Euro/TL ise yüzde 33'ün üzerinde yükseldi. Güvenli liman gram altın ise yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 86'lık getiri sağladı.
Sözcü TV'de Gülinay Selçuk ile Haber Bülteni yayınına katılan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, döviz kurları ve altın için tahmininde bulunarak Euro'daki yükselişin sert bir şekilde devam edebileceğini söyledi. Eryılmaz, asgari ücret tahminini de paylaştı.
İşte Filiz Eryılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Euro'da da yükseliş devam edebilir. Çünkü, dolar tarafında görülen zayıf seyir, euroyu yukarı yönlü destekliyor. Bu durumda Euro/TL tarafında yeni rekorların gündeme gelmesine neden olabilir. 2025 yılı biterken döviz kurlarını bekleyen senaryoları sıralayacak olursak şu şekilde;
"EURO SERT YÜKSELEBİLİR"
Euro/TL tarafı belirsiz orada çok etken var. Burada Euro/Dolar baskısı hakim olabilir, Euro tarafında ise Dolar endeksi etkisi olabilir. Zayıf tutulan Dolar endeksi, Euro/Dolar tarafını güçlendirebilir bununla birlikte Euro/TL tarafında da yeni rekorlar yaşanabilir. 2025 yılı sonu Euro/TL 50 lirayı görebilir. 2026'da ise Euro/TL 62 liraya kadar sert yükselebilir.