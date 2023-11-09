Asgari ücret için flaş gelişme: Pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu
Milyonlarca işçi asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda pazarlıkların başlayacağı rakam netleşmeye başladı.
Temmuz döneminde asgari ücret net 11.402 TL'ye brüt ise 13.414 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zammı yüzde 34 olarak belirledi. Ocak zammı ile beraber asgari ücrete yeniden zam gelecek.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK AYINDA TOPLANACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yetkilileri yeni ücretin tespiti için hazırlıklara başladı. Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 istişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalar yeni asgari ücretin enflasyona etkisi, devlet desteği gibi etkileri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sürüyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI
2024 yıl başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Asgari ücret, emekli ve memur zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.
Koordineli sıkı para politikası ve maliye politikalarıyla büyümeden taviz vermeden enflasyonun üstesinde gelecek bir yol haritası izleyen ekonomi yönetiminin temel amacı asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla artan alım gücünün korunması olacak.
Ekonomi yönetiminde politikalara yön veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Temmuz ayından beri maaş zamlarının reel alım gücünü artırması için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şimşek, öncelikli hedefini artacak maaşların alım gücünü kalıcı olarak olumlu etkilemesi için enflasyonun belini kırmak olarak belirledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.
ENFLASYON AYLIKTA DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRDİ
Para ve maliye politikalarında atılan adımların etkisiyle aylık enflasyonda düşüş eğilimi başladı. Temmuz'da vergi düzenlemelerinin kısa süreli etkisiyle yükselen enflasyon kademe kademe düşmeye devam ediyor.
Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon Eylül'de yüzde 4,75 Kasım'da yüzde 3,43 oldu. Koordineli para ve maliye politikalarının etkisiyle dezenflasyon süreci 2024 yılının ilk çeyreğinden sonra belirgin bir şekilde hissedilecek.