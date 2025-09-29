Asgari ücret için milyonları hayal kırıklığına uğratacak tahmin

Ekol TV yayınında asgari ücret ile ilgili konuşan Erdursun "Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı baz alındığında Türkiye'de asgari ücret rakamları, sadece asgari ücret değil diğer ücretler de maalesef çok düşük kaldı. Memurlara toplu sözleşmeyle yapılan artışlara baktığımızda memurlara 2026 yılının ilk dönemi için yüzde 11, 2. dönemi için yüzde 7'lik bir artış yapıldı. Yani memurların 2026 yılında aldıkları toplu sözleşme zamları da aslında bize asgari ücretin ne olabileceğini gösteriyor. Onlara da yüzde 20 kümülatifte yüzde 20'ye yakın bir artış yapıldı. Bu nedenle de asgari ücrete de aynı oranlarda ben bir artış yapılacağını düşünüyorum." dedi.