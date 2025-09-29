Asgari ücret için milyonları hayal kırıklığına uğratacak tahmin
2025 yılında net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücret için gözler yılbaşında belirlenecek yeni rakama çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, olası zam senaryolarını açıkladı.
Türkiye’de milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı yeni yıl yıklaşırken yeniden konuşulmaya başlandı. 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmaması sonrası gözler, yeni yılda belirlenecek rakama çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı televizyon programında asgari ücret için zam senaryolarını paylaştı.
Ekol TV yayınında asgari ücret ile ilgili konuşan Erdursun "Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı baz alındığında Türkiye'de asgari ücret rakamları, sadece asgari ücret değil diğer ücretler de maalesef çok düşük kaldı. Memurlara toplu sözleşmeyle yapılan artışlara baktığımızda memurlara 2026 yılının ilk dönemi için yüzde 11, 2. dönemi için yüzde 7'lik bir artış yapıldı. Yani memurların 2026 yılında aldıkları toplu sözleşme zamları da aslında bize asgari ücretin ne olabileceğini gösteriyor. Onlara da yüzde 20 kümülatifte yüzde 20'ye yakın bir artış yapıldı. Bu nedenle de asgari ücrete de aynı oranlarda ben bir artış yapılacağını düşünüyorum." dedi.
Mevcut asgari ücret düşük olduğu için çalışanların zam oranına tepki göstereceğini belirten Erdursun, "Ücretler zaten düşük. Daha da alım gücü değeri azalacaktır. Fakat hükümet enflasyonla mücadele ederken şunu söylüyor; 2025 yılının Ocak ayında yüzde 30'luk bir artış yapıldı, şimdi yıl sonu yüzde 29 - yüzde 30 arasında bir enflasyon çıkacak ve hükümet yetkilileri bakın biz zaten yılbaşında size yüzde 30'luk bir artış yaptık, sizi de enflasyona ezdirmedik diyecekler. Bundan sonra enflasyonun daha da düşeceğini varsayarak böyle artışlar yapılıyor" ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 20 ARTIŞ YAPILIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
Asgari ücret zammı için tahminini açıklayan Erdursun "Asgari ücret yine ezber bir şekilde Ocak ayı geldiğinde yüzde 20, maksimum yüzde 25, ben yüzde 25 olma ihtimalini de az görüyorum, asgari ücrete bir artış yapılacak. Sonrasında sendikalar biraz açıklamalar yapar birkaç gün. Ondan sonra onlar da açıklamalarını bırakırlar. Herkes bunu kabullenir. 2026 Ocak ayında asgari ücrete yüzde 20 artış yapılır diye düşünüyorum" dedi.