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Asgari ücret ne kadar olacak? İktidara yakın Sabah gazetesi rakam verdi

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı.

Asgari ücret ne kadar olacak? İktidara yakın Sabah gazetesi rakam verdi - Resim: 1

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret, Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

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Asgari ücret ne kadar olacak? İktidara yakın Sabah gazetesi rakam verdi - Resim: 2

Aralık ayı yaklaştıkça enflasyonla giderek eriyen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündemde yerini korumaya devam ediyor. 

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Asgari ücret ne kadar olacak? İktidara yakın Sabah gazetesi rakam verdi - Resim: 3

Asgari ücretliler için en yüksek harcama kalemlerinden birini oluşturan gıdada enflasyon yüzde 90'ın üzerine çıkarken 2023'ün ücretinin ne olacağı da merak konusu.

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Asgari ücret ne kadar olacak? İktidara yakın Sabah gazetesi rakam verdi - Resim: 4

Seçim öncesi milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. 

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