Asgari ücret ne kadar olacak? İktidara yakın Sabah gazetesi rakam verdi
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı.
2023 yılında geçerli olacak asgari ücret, Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.
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Aralık ayı yaklaştıkça enflasyonla giderek eriyen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündemde yerini korumaya devam ediyor.
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Asgari ücretliler için en yüksek harcama kalemlerinden birini oluşturan gıdada enflasyon yüzde 90'ın üzerine çıkarken 2023'ün ücretinin ne olacağı da merak konusu.
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Seçim öncesi milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor.
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