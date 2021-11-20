Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 3 farklı zam senaryosu
Milyonlarca çalışan 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği toplantılara kilitlendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.31. Buna göre asgari ücrete yüzde 25 ile yüzde 35 arasında zam yapılması bekleniyor.
Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Komisyon 4 toplantı yaptıktan sonra ay sonunda nihai kararını açıklayacak.
ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP
Zam görüşmelerine kısa bir süre kala asgari ücrette beklenti ise her geçen gün daha da yükseliyor. Son dönemde artan enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. Hükümet ve AK Parti kanadından yapılan açıklamalarda zammın enflasyonun altında olmayacağı yönünde.
YÜZDE 25-35 ARASINDA BİR ZAM BEKLENİYOR
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 19.31 olarak açıkladı. Bu rakamın üstüne 6-7 baz puanlık refah payının da eklenmesi bekleniyor. Böylece zammın en az yüzde 25 olması bekleniyor. Ancak beklenti yüzde 30-35'e kadar yükseliyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yüzde 25'lik zamma göre, 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye net asgari ücret ise 3.532 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 30'luk zamma göre ise brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 35'lik zamma göre ise net asgari ücretin 3.813 TL'ye, brüt asgari ücretin ise 4.828 TL'ye çıkması bekleniyor.