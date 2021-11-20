Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 3 farklı zam senaryosu

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre, 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye net asgari ücret ise 3.532 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 30'luk zamma göre ise brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 35'lik zamma göre ise net asgari ücretin 3.813 TL'ye, brüt asgari ücretin ise 4.828 TL'ye çıkması bekleniyor.