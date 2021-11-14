Asgari ücret zammı için geri sayım! İşçi ve işveren ne istiyor?
Milyonlarca çalışanın gözü 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği toplantılara çevrildi. Zam pazarlığı öncesinde işverenler ''Hedefimiz dengeli ve adil bir asgari ücret belirlemek'' diyor. İşçiler ise ''İşveren cömert olmalı, geçim ücreti istiyoruz'' mesajı veriyor.
TİSK'in Genel Sekreteri Akansel Koç, Sabah'a yaptığı açıklamada "İki aydır işveren, işletmeler ve çalışanların nabzını tutmaya çalışıyoruz. Mevcut istatistikler doğrultusunda yol haritamızı belirliyoruz. Komisyonun ilk toplantısında taleplerimizi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Yüzbinlerce üyesiyle işgücü sendikaları içinde önemli bir konuma sahip olan Hak-İş'in Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, "Günümüz koşullarında çalışanların asgari değil, geçim ücretine ihtiyacı var. Bu ülkeden kazanan iş insanlarının bunu göz önünde bulundurarak, daha cömert davranmalarını istiyoruz" çağrısında bulundu.
Toplantıda enflasyonun altında bir rakamın konuşulmasının söz konusu bile olmayacağını ifade eden Akansel Koç, dünya ekonomilerinde olağanüstü bir süreç yaşandığını göz ardı etmediklerini söyledi.
Gelişmiş ülke ekonomilerinin bile yüksek enflasyon kıskacına girdiğine dikkat çeken Koç, şunları kaydetti: "Çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine küçük de olsa bir katkı sunmak istiyoruz. Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız dengeli ve adil bir asgari ücretin belirlenmesine katkı sunmak." Karara bağlanacak asgari ücretin Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi olduğunu söyleyen Arslan, "Bu tutar belirlenirken yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı ve ekonomik koşullar dikkate alınmalıdır. 2022 çalışanlar için zor bir sürece işaret ediyor. Kimseyi zorda bırakmayacak bir rakam üzerinde anlaşılmasını istiyoruz" dedi.