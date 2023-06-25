Asgari ücret zammı sonrası özel sektörde maaşlara zam beklentisi
Asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmasının ardından, başta teknoloji gibi uzmanlık gerektiren sektörler olmak üzere özel sektörde de ortalama yüzde 25 zam beklentisi oluştu.
ABD’li danışmanlık kuruluşu Endeavor’un Türkiye şubesi ile Türk danışmanlık şirketi Melon’ın Sahibinden.com, Blutv, PayTR, Farmazon, Meditopia gibi 50’den fazla şirkette yaptığı araştırmaya göre; asgari ücret artışı ve sene başı zamların bir kısmının da seçim ertesine bırakılmasıyla şirketlerin neredeyse tamamı temmuz ayı için ek zammı bütçelerine koydu. Araştırmaya katılan şirketlere göre yıl ortası ara dönem zammı, uzman ve yazılımcı rollerinde ortalama yüzde 25, yönetici rollerinde medyanda yüzde 20 ve tüm rollerde üst çeyrekte ortalama yüzde 30 olarak planlanıyor.
Milliyet'ten MİTHAT YURDAKUL'un haberine göre, 2023 sene başı maaş zammı, yönetici seviye rollerde uzman rollere kıyasla ortalama yüzde 5 ile yüzde 10 oranında daha az gerçekleşti. Düşük maaşları enflasyona karşı koruma refleksi, uzman seviye rollerdeki maaş artışının yönetici seviye rollere göre daha yüksekte kalmasına neden oldu.
FASTFOOD PAHALI KALDI
Döviz kurları ve enflasyonla gıda fiyatları da arttı. Geçen sene ortalama 75 TL olan fastfood menüleri, yakın zamanda gelen zamlarla 120-140 TL bandına yükseldi. Buna karşın şirketlerin yemek için çalışanlarına ödedikleri ücret, ortalama 113 TL oldu. 2023’te her 6 şirketten 1’i tamamen uzaktan çalışma modelinden hibrit çalışma modeline geçti. Her 4 şirketten 1’i de işten çıkarma oranlarının düştüğünü söyledi.
GENÇLERİN YURTDIŞI HEDEFİ
Gençlik kariyer platformu Youthall’ın araştırmasına göre de üniversite öğrenimi gören gençlerin yüzde 38’i aylık bin 250 TL altında bütçe ile geçinmek zorunda kalıyor. Maddi olarak yetersiz şartlar altında geçinmek durumunda kalan her 5 gençten 1’i mutsuz olduğunu, 4’te 1’i kendileri için geleceğin umutsuz olduğunu ve 4’te 3’ü bu koşullar altında fazlaca stresli olduğunu belirtiyor.