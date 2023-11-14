Asgari ücret zammında rakamlar netleşiyor! Masada üç senaryo var

Enflasyon ve hayat pahalılığıyla boğuşan milyonlarca çalışanın gözü yılbaşında yapılacak maaş zammına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını önümüzdeki ay yapması bekleniyor.



2023 yılının sonuna yaklaşırken açıklanan enflasyon verileriyle birlikte asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı. Peki asgari ücret ne kadar olur? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...