Asgari ücret zammında rakamlar netleşiyor! Masada üç senaryo var
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65'e çıkarmasının ardından asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı. İşte kulislerde konuşulan zam oranları...
Enflasyon ve hayat pahalılığıyla boğuşan milyonlarca çalışanın gözü yılbaşında yapılacak maaş zammına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını önümüzdeki ay yapması bekleniyor.
2023 yılının sonuna yaklaşırken açıklanan enflasyon verileriyle birlikte asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı. Peki asgari ücret ne kadar olur? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...
2023 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 65
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e, 2024 yıl sonu için yüzde 33’ten yüzde 36’ya yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için de beklenti arttı.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 37
Öte yandan temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 37 olarak açıklandı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Enflasyon tahminleri sonrası kulislerde asgari ücret için konuşulan rakamlar netleşmeye başladı. Asgari ücrete minimum yüzde 40 oranında zam yapılması bekleniyor. Yüzde 40 zam gelmesi durumunda asgari ücret ocak ayında 15 bin 963 lira olacak.