Asgari ücret zammında son rakamlar ortaya çıktı: İşte işçi ve işveren arasındaki fark

7 milyonu ilgilendiren asgari ücrete ara zamla ilgili çalışmalar hızla devam ederken işçi ve işveren kesiminden rakamlar gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? sorusu gündemdeki yerini korurken son gelen rakamlar asgari ücret zammı ile ilgili ipuçlar vermeye devam etti.