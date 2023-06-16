Asgari ücret zammında son rakamlar ortaya çıktı: İşte işçi ve işveren arasındaki fark
Milyonların beklediği asgari ücrete ara zamla ilgili son bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte asgari ücret zammında son durum.
7 milyonu ilgilendiren asgari ücrete ara zamla ilgili çalışmalar hızla devam ederken işçi ve işveren kesiminden rakamlar gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? sorusu gündemdeki yerini korurken son gelen rakamlar asgari ücret zammı ile ilgili ipuçlar vermeye devam etti.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDAKİ RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz yıl yüzde 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücret için yapılan zam pazarlığında konuşulan ilk rakam ortaya çıktı.
TÜRK-İŞ MASAYA 11 BİN 835 TL TEKLİFİ İLE GELDİ
Gazeteci Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında "İşçi tarafını temsil eden Türk-İş masaya 11.835 TL net asgari ücret teklifiyle geldi. Aslında bu Çalışma eski Bakanı Vedat Bilgin'in 500 dolar açıklamasından yola çıkılarak yapılan bir teklif olarak geldi." ifadelerine yer verdi.