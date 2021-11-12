Asgari ücrete 214 TL'lik ekstra zam gelebilir

YÜZDE 25-30 ARASI ZAM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre belirlenen asgari ücretin bu yıl da aynı şekilde hesaplanması bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,31 oldu. Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışı enflasyonun 6-7 puan üzerinde olacağını ön görülebilir. Bu da asgari ücret artışının en az yüzde 25 civarında olacağını gösteriyor. Artış oranı yüzde 25-30 arasında olabilir.