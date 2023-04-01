Asgari ücrete ara zam! Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılmasının ardından Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağı açıklandı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde öne çıkan asgari ücret...
Nisan ayı itibariyle en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkarıldı. Emekli maaşlarındaki artışın ardından gözler asgari ücrete çevrildi. 14 Mayıs seçimleri öncesi asgari ücrete ara zam yapılacağı yönünde tartışmalar başladı.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM
Tartışmalara son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu ve asgari ücret zammı için Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise katıldığı canlı yayında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, "Şunu ifade etmek isterim, asgari ücret özel sektörün verdiği ücret. Dolayısıyla asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Enflasyon, hayat pahalılığı ikisi aynı şey değil. Onun alım gücünü azaltması, ücretler üzerindeki baskısı bunlara bakarız. Dolayısıyla baktığımız bütün değişkenler asgari ücretin belirlenmesi konusunda inisiyatif veriyor. Geçen sene olduğu gibi bu bahsettiğim şartlarda olumsuz tablo ortaya çıkarsa temmuzda değerlendiririz ve yeniden düzenlemeyi yaparız." dedi.
Peki, asgari ücret ne kadar olacak?
10 BİN TL OLACAĞI KONUŞULUYOR
Bu gelişmenin ardından kulislerde ara zamla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı konuşulmaya başlandı. Kulislerde; şu an 8.500 TL olan asgari ücretin temmuz ayında yapılacak zamla birlikte 10.000 liraya çıkacağı belirtiliyor. Asgari ücret 10 bin lira olursa yüzde 18 civarında ara zam yapılmış olacak.