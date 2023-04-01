Asgari ücrete ara zam! Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise katıldığı canlı yayında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, "Şunu ifade etmek isterim, asgari ücret özel sektörün verdiği ücret. Dolayısıyla asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Enflasyon, hayat pahalılığı ikisi aynı şey değil. Onun alım gücünü azaltması, ücretler üzerindeki baskısı bunlara bakarız. Dolayısıyla baktığımız bütün değişkenler asgari ücretin belirlenmesi konusunda inisiyatif veriyor. Geçen sene olduğu gibi bu bahsettiğim şartlarda olumsuz tablo ortaya çıkarsa temmuzda değerlendiririz ve yeniden düzenlemeyi yaparız." dedi.

Peki, asgari ücret ne kadar olacak?