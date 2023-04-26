Asgari ücrete ek zamda masadaki 2 rakam belli oldu
Asgari ücret zammı Temmuz 2023 için milyonlar tarafından merak edilirken masadaki 2 farklı zamlı asgari ücret de ortaya çıktı.
Memur ve emekli zammı için gözler Temmuz ayına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret zammı için de aynı dönemi işaret etmesiyle, “2023 asgari ücrete zam ne zaman gelecek, asgari ücret ne kadar olacak?” soruları araştırılmaya başlandı.
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Mynet'in haberine göre; brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olarak belirlenen asgari ücret için Temmuz ayında yapılacak zamda kritik öneme sinyal geldi.
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Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret Temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.
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Bu kapsamda Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon rakamları hesabı belli oldu. Ekonomistlerin tahmini yüzde 21 düzeyinde oluştu.
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