Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Zam görüşmelerine kısa bir süre kala asgari ücrette beklenti ise her geçen gün daha da yükseliyor. Son dönemde artan enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. Hükümet ve AK Parti kanadından yapılan açıklamalar zammın enflasyonun altında olmayacağı yönünde.