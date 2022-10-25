Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İktidar kanadından gelen açıklamalarda vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği belirtilirken, asgari ücret için kulislerde konuşulan zam oranı belli oldu.
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeni asgari ücreti belirleyecek. Komisyon toplantıların ardından ay sonunda son kararını açıklayacak.
ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP
Zam görüşmelerine kısa bir süre kala asgari ücrette beklenti ise her geçen gün daha da yükseliyor. Son dönemde artan enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. Hükümet ve AK Parti kanadından yapılan açıklamalar zammın enflasyonun altında olmayacağı yönünde.
YÜZDE 40 GARANTİ
Merkez Bankası'nın beklentisine göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67, piyasa anketlerine göre yüzde 70'lik bir beklenti var. Şu ana kadar ki durumda yüzde 40'lık artış garanti durumda.
ZAM YÜZDE 40 İLA 50 ARASINDA OLABİLİR
Ancak hükümet kanadı artışın enflasyonun üzerinde olacağı yönünde açıklamaları var. Bu nedenle asgari ücret zammı için kulislerde farklı senaryo konuşuluyor. Artışın yüzde 40 ila 50 arasında olacağı söyleniyor.