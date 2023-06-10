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  4. Asgari ücrete zam maratonu başlıyor; masadaki rakamlar belli oldu...

Asgari ücrete zam maratonu başlıyor; masadaki rakamlar belli oldu...

7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete yapılacak ara zammın maratonu 13 Haziran'da başlayacak. Masadaki rakamlar belli oldu...

Asgari ücrete zam maratonu başlıyor; masadaki rakamlar belli oldu... - Resim: 1

Milyonlarca vatandaşın gözü temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamda. 

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Asgari ücrete zam maratonu başlıyor; masadaki rakamlar belli oldu... - Resim: 2

Ekonomist Muhammet Bayram, masada konuşulan rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede 'kamu işçilerine yapılan zam' ve eski Bakan Bilgin'in '500 dolar' çıkışından yola çıkarak tahminini açıkladı.

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Asgari ücrete zam maratonu başlıyor; masadaki rakamlar belli oldu... - Resim: 3

Bayram, "Daha net bir rakam söylemek için TÜRK-İŞ ve TİSK’in taleplerini görmek gerekir. Şu andaki tahminimizi 1000 TL bandında tutmak istiyorum. 11 bin 500 ile 12 bin 500 arasında olacaktır" dedi.

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Asgari ücrete zam maratonu başlıyor; masadaki rakamlar belli oldu... - Resim: 4

İlk etapta gözler 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuna çevrilmişken Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, rakama ilişkin tahminlerini paylaştı.

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