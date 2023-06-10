Asgari ücrete zam maratonu başlıyor; masadaki rakamlar belli oldu...
7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete yapılacak ara zammın maratonu 13 Haziran'da başlayacak. Masadaki rakamlar belli oldu...
Milyonlarca vatandaşın gözü temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamda.
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Ekonomist Muhammet Bayram, masada konuşulan rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede 'kamu işçilerine yapılan zam' ve eski Bakan Bilgin'in '500 dolar' çıkışından yola çıkarak tahminini açıkladı.
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Bayram, "Daha net bir rakam söylemek için TÜRK-İŞ ve TİSK’in taleplerini görmek gerekir. Şu andaki tahminimizi 1000 TL bandında tutmak istiyorum. 11 bin 500 ile 12 bin 500 arasında olacaktır" dedi.
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İlk etapta gözler 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuna çevrilmişken Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, rakama ilişkin tahminlerini paylaştı.
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