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  4. Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı

Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı

Asgari ücret tahmini doğru çıkan SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emekli maaşlarıyla ilgili tahminini açıkladı.

Kaynak: HalkTV
Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı - Resim: 1

2025 yılında geçerli asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi. 

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Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı - Resim: 2

Asgari ücret tahmini doğru çıkan SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emekli maaşlarıyla ilgili tahminini açıkladı. 

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Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı - Resim: 3

 Halk TV'ye konuşan Cenkci, emeklilere refah payı verilmesini beklediğini de ifade etti. 

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Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı - Resim: 4

TÜM EMEKLİLERE AYNI ORANDA ZAM

Cenkci, emekli zammıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Aralık ayı enflasyon oranına göre aşağı yukarı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maksimum yüzde 17,5, memur emeklilerine ise ortalama yüzde 12 zam yapılmasını bekliyoruz.

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