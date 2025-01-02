Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı
Asgari ücret tahmini doğru çıkan SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emekli maaşlarıyla ilgili tahminini açıkladı.
Kaynak: HalkTV
2025 yılında geçerli asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi.
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Asgari ücret tahmini doğru çıkan SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emekli maaşlarıyla ilgili tahminini açıkladı.
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Halk TV'ye konuşan Cenkci, emeklilere refah payı verilmesini beklediğini de ifade etti.
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TÜM EMEKLİLERE AYNI ORANDA ZAM
Cenkci, emekli zammıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Aralık ayı enflasyon oranına göre aşağı yukarı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maksimum yüzde 17,5, memur emeklilerine ise ortalama yüzde 12 zam yapılmasını bekliyoruz.
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