Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı geçen hafta yapılmıştı. Toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili rakam gündeme gelmezken, toplantı sonrası TÜRK-İŞ asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı.

Gözler işverenin asgari ücret teklifine çevrilirken, 2025 yılı asgari ücretin bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret ile birlikte birçok ödeme, borçlanma ve ödenek değişecek. Peki yeni asgari ücret ile birlikte neler değişecek?