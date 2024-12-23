Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişecek?
2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiyle birçok ödeme, borçlanma ve ödenek yeniden hesaplanacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı geçen hafta yapılmıştı. Toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili rakam gündeme gelmezken, toplantı sonrası TÜRK-İŞ asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı.
Gözler işverenin asgari ücret teklifine çevrilirken, 2025 yılı asgari ücretin bu hafta netleşmesi bekleniyor.
Asgari ücret ile birlikte birçok ödeme, borçlanma ve ödenek değişecek. Peki yeni asgari ücret ile birlikte neler değişecek?
TÜM MAAŞLAR ETKİLENECEK
Asgari ücretteki artış ile birlikte tüm maaşlar değişecek.
Özel sektörde asgari ücret ve üzeri çalışanların maaşlarına güncelleme yapılacak.
İşletmeler asgari ücret üzerindeki çalışanlarının zam oranını kendi belirliyor.
Bazı işletmelerde zam oranı asgari ücrete paralel yapılıyor. Bazılarında ise daha düşük oranlar uygulanıyor.
VERGİ HARİCİ GELİR ARTACAK
Tüm maaşların asgari ücret kadarlık kısmı vergiden muaf oluyor.
Böylece asgari ücrete yapılan artışla birlikte vergi dışı tutulan kazanç miktarı da yükselmiş oluyor.
Bu durum özellikle brüt üzerinde maaş alanları olumlu etkiliyor. Daha az vergi ödenmesi daha fazla net maaş anlamına geliyor.
EN DÜŞÜK RAPOR ÜCRETİ
İş kazası ya da meslek hastalığı geçirenler ya da hastalığı sebebiyle çalışamayanlar için ödenen rapor paraları artış görecek.