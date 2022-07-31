Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte detaylar...
Konut fiyatlarındaki büyük artış ev sahibi olmak isteyen vatandaşların umutlarını söndürürken, yeni bir proje ile dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlanacak.
Ev sahibi olmak isteyenlerin fahiş fiyat artışları yüzünden kara kara düşündüğü bugünlerde, hükümet 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi' olarak nitelendirdiği yeni konut projesi için düğmeye bastı. 81 ilde uygulanacak olan sosyal konut projesiyle vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması planlanırken; konutlarda asgari ücretlilerin erişebileceği fiyatlar uygulanacak. Ödeme planı ise 20 yıl vadeye yayılacak.
KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutların asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda olacağını vurguladı.
EMEKLİ VE GENÇLERE İÇİN KOTA BELİRLENECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.
Anadolu şehirleri ile İstanbul'da aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.