Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte detaylar...

EMEKLİ VE GENÇLERE İÇİN KOTA BELİRLENECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.