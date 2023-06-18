Asgari ücrette 500 dolar hayal oldu! İşte masadaki son rakam
Hükümet seçim öncesi asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkarılabileceğini açıklamıştı. Ancak kurdaki yükselişin ardından bu formül rafa kalktı. Kulislerde yeni asgari ücretin 11 bin lira (465 dolar) seviyesine çıkarılacağı konuşuluyor.
Seçimlerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlar temmuz ayında yapılacak ara zammı heyecanla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin bir numaralı gündemi memur, emekli ve asgari ücret zammı.
500 DOLAR FORMÜLÜ RAFA KALKTI
Hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlemişti. Ancak kurdaki yükseliş sonrası bu vaat rafa kalktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde "Dolar yerinde durmuyor. Biz TL konuşmak durumundayız" diyerek 500 dolar formülüne kapıyı kapatmıştı.
İşveren ve işçi kesiminin asgari ücret hesaplamasında 2 bin TL'lik bir fark bulunuyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" demişti.
TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. İşçi kesiminin önceliği ise 12 bin lira düzeyleri.