Asgari ücrette kim, ne istiyor? Herkes bu rakamı konuşuyor
Milyonlarca çalışanın gözü 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamına çevrildi. Asgari ücrete en az yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Peki asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...
Milyonların gözü yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete çevrildi. Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesi birçok kesimden açıklamalar geldi. Kim ne talep ediyor? Hükümet tarafı ne diyor? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte milyonların beklediği asgari ücretle ilgili son gelişmeler...
İLK TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücret görüşmeleri işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı toplantılar sonucu belirleniyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için toplantıların aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.
HÜKÜMET TARAFI NE DİYOR?
Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak, "Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" açıklaması yaptı.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.
İŞÇİLER NE İSTİYOR?
Görüşmelerde işçi tarafını Türk-İş temsil ediyor. Türk-İş şu ana kadar herhangi bir rakam telaffuz etmedi. Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay “Aralık ayının ilk 10 gününde bunu oturup konuşalım işçi ne alacağını, işveren de ne vereceğini bilsin. Uzatmanın anlamı yok. İşçiyi tebessüm ettirecek rakam inşallah gelir. Bunu yaparken işveren ve işçinin üzerindeki vergi yükünü almak gerek” açıklaması yaptı. DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı.