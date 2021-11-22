Asgari ücrette kim, ne istiyor? Herkes bu rakamı konuşuyor

HÜKÜMET TARAFI NE DİYOR?

Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak, "Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" açıklaması yaptı.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.