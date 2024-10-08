Asgari ücrette şok iddia: Yeni zam oranı gündemde

ASGARİ ÜCRET SÖZLERİ GÜNDEM OLACAK!

Fatih Portakal YouTube kanalında anlı yayın yaparken bu veri hakkında bilgilerini paylaştı. Portakal, bu oranın kulis bilgisi olabileceğini söyleyerek kuvvetle ihtimal asgari ücretlinin maaşının 23 bin TL olacağını dile getirdi. İşte Portakal’ın o açıklamaları:

“Eğer o oran verilecek olursa bu oranda bir zam yapılırsa millet gerçekten isyan eder. Onun da bir öngörüsü bu. Ancak bu öngörüyü veren kurum mutlaka içeriden bir bilgi almıştır. Bizimle de birtakım analizlere dayanılarak paylaşılıyordur.