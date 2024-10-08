Asgari ücrette şok iddia: Yeni zam oranı gündemde
Alman Deutsche Bank ekonomistleri asgari ücrette yüzde 25-30 zam öngörürken, gazeteci Fatih Portakal, ''Bankanın muhtemelen bu oranı içeriden aldığı ve enflasyon da dahil edilerek kulislerdeki bu oranı paylaştığını'' belirterek yeni asgari ücretin 23 bin TL seviyesinde olacağını iddia etti.
Asgari ücrete ara zam yapılmaması Temmuz ayı öncesinde milyonlar tarafından tepki toplamıştı. 17.002 TL ile 1 yıl boyunca geçinmek zorunda kalan asgari ücretli çalışanlar için bu kez yabancı kurumlar da söz sahibi oldu! Alman Deutsche Bank ekonomistleri asgari ücret zammı için tavsiye verdi. Ekonomide bozulmayı işaret etti. 2025 asgari ücret zammı için genel görüşün yüzde 25-30 arasındaki şekillendiğini dile getirdi.
Yapılan bu hesaba göre yeni asgari ücret rakamının 21 bin 252 TL ile 22 bin 102 TL arasında olması hesaplanıyor. Bu rakamların üzerinde yani yüzde 30’u aşan bir zam oranının işletmeleri zorlayacağını dile getirdiler.
Asgari ücrete zamda takvim işlerken Gazeteci Fatih Portakal’ın Youtube kanalında yaptığı değerlendirme gündem oldu! Portakal bu rakamın kulis bilgisi olabileceğini kaydederken yeni asgari ücretin 23 bin TL seviyesinde olacağını iddia etti.
ASGARİ ÜCRET SÖZLERİ GÜNDEM OLACAK!
Fatih Portakal YouTube kanalında anlı yayın yaparken bu veri hakkında bilgilerini paylaştı. Portakal, bu oranın kulis bilgisi olabileceğini söyleyerek kuvvetle ihtimal asgari ücretlinin maaşının 23 bin TL olacağını dile getirdi. İşte Portakal’ın o açıklamaları:
“Eğer o oran verilecek olursa bu oranda bir zam yapılırsa millet gerçekten isyan eder. Onun da bir öngörüsü bu. Ancak bu öngörüyü veren kurum mutlaka içeriden bir bilgi almıştır. Bizimle de birtakım analizlere dayanılarak paylaşılıyordur.