Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! İşte masadaki rakamlar

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA 4 BİN 500 TL'LİK FARK

Ancak işçi ve işveren temsilcileri arasında bir zam konusunda bir anlaşmazlık bulunuyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, işçi temsilcisi Türk-İş masaya 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmaya planlarken, TİSK ise 8-8 bin 500 TL'ye sıcak bakıyor. Böylece tarafların arasında 4 bin 500 TL'lik bir fark bulunuyor.