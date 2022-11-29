Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! İşte masadaki rakamlar
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Peki işçi ve işveren kesiminin asgari ücret beklentisi ne kadar? İşte detaylar...
Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık Perşembe günü işçi temsilcisi Türk-İş ve işveren temsilcisi TİSK ile bir araya gelecek. Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz." dedi.
KULİSLERDE YÜZDE 40 İLE 50 ARASINDA BİR ZAM KONUŞULUYOR
Tüm gözler asgari ücret pazarlığından çıkacak karara odaklanırken, zam da enflasyon belirleyici olacak. Kulislerde ise yüzde 40 ile 50 arasında bir artış olacağı konuşuluyor.
İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA 4 BİN 500 TL'LİK FARK
Ancak işçi ve işveren temsilcileri arasında bir zam konusunda bir anlaşmazlık bulunuyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, işçi temsilcisi Türk-İş masaya 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmaya planlarken, TİSK ise 8-8 bin 500 TL'ye sıcak bakıyor. Böylece tarafların arasında 4 bin 500 TL'lik bir fark bulunuyor.
BAKAN BİLGİN: GERÇEKÇİ BİR RAKAM ÜZERİNDE DURMAK LAZIM
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" yanıtını vermişti.