Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı? Maaşlar 750 TL artabilir

2021 yılının son aylarına girilirken, 'Asgari ücret 2022 ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Konuya ilişkin ilk açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada, "Örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" yorumunda bulunmuştu. Öte yandan asgari ücretten vergi kaldırılması ya da vergi kalemlerinde indirime gidilmesi yönünde yeni teklifler gelmeye devam ediyor. İşte 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret için son gelişmeler...