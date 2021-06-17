Aşı karşıtlarının mazeretleri şaşırtıyor: ''Cinsel organım küçülür, zekam azalır''

Dünya çapında birçok ülkede Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları başlarken, salgında yeni vaka artışlarının yaşanmaması için maske ve mesafe kuralları uygulanmaya devam ediliyor. Bununla birlikte bu tedbirlere sıradışı nedenlerle uymayanlar kişiler de var.