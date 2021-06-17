Aşı karşıtlarının mazeretleri şaşırtıyor: ''Cinsel organım küçülür, zekam azalır''
Dünya genelinde korona virüse karşı aşılanan kişi sayısı hızla artarken aşıya karşı çıkanlar da var. Aşı karşıtları ''cinsel organım küçülür, zekam azalır'' gibi sürekli ilginç mazeretler üretiyor.
Dünya çapında birçok ülkede Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları başlarken, salgında yeni vaka artışlarının yaşanmaması için maske ve mesafe kuralları uygulanmaya devam ediliyor. Bununla birlikte bu tedbirlere sıradışı nedenlerle uymayanlar kişiler de var.
İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'de, Derbyshire bölgesinde bir kişi, The Co-operative Food adlı alışveriş mağazasında maske takma kuralına uymayı reddedince yetkililer polise haber vermek zorunda kaldı.
İsmi açıklanmayan kişi, olay yerine gelen polislere "penisini küçülttüğü için maske takmayı" reddettiğini söyledi. Müşteri, mağazadaki diğer kişilere de benzer "uyarılarda" bulunarak maske takmamalarını söyledi.
Polisten yapılan açıklamada "İnanılmaz bir şekilde, bir müşteri mağazadaki kişilere cinsel organı küçülttüğünü düşündüğü için maske takmamalarını söyledi" dendi.