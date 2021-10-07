Aşı karşıtlarının o iddiası çürütüldü

Bunun da meyvelerini almaya devam ediyor. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz. Zira dünya aşılar sayesinde tünelin ucundaki ışığı sonunda gördü. Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor.