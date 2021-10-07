Aşı karşıtlarının o iddiası çürütüldü
Koronavirüse karşı aşılama devam ederken aşı karşıtlarının iddialarını çürütecek bir haber geldi. Bilim insanları BioNTech aşısıyla ilgili araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... 5 milyona yakın cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.
Dünya genelinde 237 milyonun üzerinde kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
Bunun da meyvelerini almaya devam ediyor. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz. Zira dünya aşılar sayesinde tünelin ucundaki ışığı sonunda gördü. Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor.
Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken bilimi görmezden gelen bu grubu hayli üzecek bir haber geldi.