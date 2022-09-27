Asi nehri adeta istilaya uğradı
Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden kısmı yine su sümbülleriyle kaplandı.
Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su su sümbülü istilası yaşanıyor.
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Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini su sümbülleri kapladı.
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Suda yetişip gelişen, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlenen, 'istilacı' olarak nitelendirilen su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini örttü.
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Bölge halkı, çevre kirliliğinin yanı sıra nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü çözümle temizlenmesini istiyor.
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