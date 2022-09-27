  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Asi nehri adeta istilaya uğradı

Asi nehri adeta istilaya uğradı

Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden kısmı yine su sümbülleriyle kaplandı.

Asi nehri adeta istilaya uğradı - Resim: 1

Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su su sümbülü istilası yaşanıyor.

1 / 6
Asi nehri adeta istilaya uğradı - Resim: 2

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini su sümbülleri kapladı.

2 / 6
Asi nehri adeta istilaya uğradı - Resim: 3

Suda yetişip gelişen, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlenen, 'istilacı' olarak nitelendirilen su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini örttü.

3 / 6
Asi nehri adeta istilaya uğradı - Resim: 4

Bölge halkı, çevre kirliliğinin yanı sıra nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü çözümle temizlenmesini istiyor.

4 / 6