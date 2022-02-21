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Aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri açıklandı

Dünya genelinde baskın varyant haline gelen Omicron'un, iki doz aşı yaptırmış kişilerde en sık görülen belirtileri açıklandı.

Aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri açıklandı - Resim: 1

Dünya genelinde 5 milyon 900 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemesiyle mücadele sürüyor. 

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Aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri açıklandı - Resim: 2

Uzmanlar koronavirüsün Omicron varyantına karşı en etkili silahın aşı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

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Aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri açıklandı - Resim: 3

Aşı virüsten yüzde 100 korumasa da hastalığı hafif atlamayı sağlıyor. 

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Aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri açıklandı - Resim: 4

Omicron varyantıyla ilgili araştırmalarını sürdüren bilim insanları, çift doz aşı olmuş kişilerde en sık görülen Omicron belirtilerini açıkladı. 

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