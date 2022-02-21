Aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri açıklandı
Dünya genelinde baskın varyant haline gelen Omicron'un, iki doz aşı yaptırmış kişilerde en sık görülen belirtileri açıklandı.
Dünya genelinde 5 milyon 900 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemesiyle mücadele sürüyor.
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Uzmanlar koronavirüsün Omicron varyantına karşı en etkili silahın aşı olduğunu her fırsatta vurguluyor.
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Aşı virüsten yüzde 100 korumasa da hastalığı hafif atlamayı sağlıyor.
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Omicron varyantıyla ilgili araştırmalarını sürdüren bilim insanları, çift doz aşı olmuş kişilerde en sık görülen Omicron belirtilerini açıkladı.
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