Aşı olmayan işten kovulabilir mi? Uzman isimler anlattı
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, aşı olmayı kabul etmeyenlere bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Hukukçular ''İşveren aşı olmayan çalışanı işten çıkarabilir mi?'' sorusuna yanıt verdi.
Pandemi ile mücadelede en önemli silah aşı. Ancak aşı olmayı kabul etmeyenlerin sayısı da az değil. Artışa geçen vakalarla 'acaba tekrar kapanma olur mu?' sorusu herkesin aklını meşgul ederken, aşı olmak istemeyen vatandaşları aşı olmaya ikna etmek için de yeni adımlar atılıyor.
İşverenin aşı olmayan çalışanlarını işten çıkarıp çıkaramayacağına dair tartışmalar da sosyal medyada tekrar alevlendi. Uzman isimler konu hakkında Hürriyet'ten Barış Özkan'a önemli açıklamalarda bulundu.
KANUN BOŞLUĞU OLUŞTU
Avukat Selin Erkaymaz:
Kanun koyucu, işverenin haklı nedenle fesih hakkını İş kanunu 25. Maddede düzenlemiştir. Bu maddeye göre işverenin sağlık sebeplerine dayalı haklı fesih nedenleri mevcuttur. İşveren, işçinin tedavi edilemeyecek veya işyerinde çalışmasının sakınca yaratacak hastalıklarında - Sağlık Kurulunca saptanmak kaydıyla – iş sözleşmesini sürenin bitimini veya bildirim süresini beklemeksizin fesih hakkına sahiptir.
Dolayısıyla kanun koyucu hem işçiye hem de işverene sağlık sebeplerine bağlı olarak haklı fesih imkânı sunmuştur. Mevcut yasal düzenlemenin yanında Covid-19 salgınına karşı önleyici tedbir olarak geliştirilen aşının bulunmasıyla birlikte yeni hukuki sorunlar ortaya çıkmış, bireylerin aşı olmaktan imtina etmesi karşısında bir kanun boşluğu oluşmuştur.
SALGININ YARATTIĞI TEHLİKE ŞÜPHESİZ
Bir işçinin aşı olmaktan imtina etmesi halinde işverene iş akdini feshetmede haklı neden oluşturmayıp; yalnızca iş akdini geçerli nedenle fesih yetkisi tanıdığını düşünüyoruz. Çünkü işçinin ve işverenin sağlık sebeplerine bağlı bu hakları yanında iş hayatında birey ve kamu sağlığının korunması açısından gerek Anayasa’da gerekse kanunlarda emredici yükümlülükler mevcuttur.
Covid-19 salgınının bulaşıcılığı ve tüm bireyler için yarattığı tehlike şüphesizdir. Dolayısıyla işveren, çalışanları ve müşterileri adına gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaktır. Bu konuda; 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, İşveren İle Çalışanların Görev Yetki Ve Yükümlülükleri başlığı altında düzenlendiği 4. maddesinde: “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede…” hükmüyle işverenin çalışanlarının sağlığının korunmasıyla ilgili yükümlülüklerini belirtmiştir.