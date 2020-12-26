Aşı uygulayan ilk ülke! İşte Çin'in aşı geçmişi
Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken, Çin aşısı Coronavac’ın etkinliği yüzde 91,25 olarak açıklanmıştı. Haziran'dan bu yana acil kullanım izni bulunan korona aşısını geliştiren Çin, aşı geçmişi ile dikkat çekiyor.
İLK SONUÇLARI TÜRKİYE'DE
Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri tarafından ilk kez üçüncü faz sonuçları açıklanan Çin’in Coronavac coronavirüs aşısının yüzde 91,25 etkinliğe sahip olduğu belirtildi. Aşının ikinci dozunu olduktan sonra iki hafta da geçiren bin 322 kişinin verileri incelenerek hazırlanan sonuçlarda 752 kişide 3 corona virüs vakasına rastlanırken plasebo verilen 570 kişide ise 26 corona virüs vakası görüldü. Alınan verilere göre aşının güven aralığı ise yüzde 71 ile 97 arasında açıklanırken aşının etkinliğinin daha da artacağı belirtiliyor.
ALERJİ VERİLERİ UYUŞUYOR
Pfizer-Biontech corona virüs aşısında sıkça karşımıza çıkan alerji ve yan etkiler konusunda daha önce açıklama yapan Sinovac’ın kurucusu ve icra kurulu başkanı Yin Weidong, binden fazla gönüllü üzerinde testlerin yapıldığını ve bunların bazılarının sadece hafif yorgunluk veya diğer rahatsızlıklar gösterdiğini belirtti. Yin, oranının yüzde 5'ten fazla olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin de yaptığı açıklama da Sinovac’ın kurucusunun verileriyle uyuşurken yapılan açıklamada ilk doz aşıdan sonra en sık gözüken yan etkiler, yüzde 4,7 ile yorgunluk olurken yüzde 3,9 da baş ağrısının kaydedildiği belirtildi.
Pazarı pazartesiye bağlayan gece Türkiye’ye yola çıkacak corona virüs aşısı, Haziran ayından bu yana Çin’de acil kullanım izni ile kullanılırken Çin’in aşı geçmişindeki başarıları ve üretim kapasitesi gibi konulardaki avantajlarıyla aşı yarışında öne çıkabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.
DÜNYADA İLK AŞI UYGULAYAN ÜLKE
Bilim insanı Joseph Needham’ın Çin'de Bilim ve Medeniyet kitabına göre 'aşılama' tabiri dünyada ilk kez 1549 yılında Çin'de yazılan bir kitapta geçiyor. Kitapta 1600'lerin sonlarında çiçek hastalığından çocukken kurtulan İmparator K'ang Hsi'nin çocuklarına aşı yaptırdığına dikkat çekiliyor. Aşıyı bulan ülke olarak da adlandırabileceğimiz Çin hala daha birçok aşı geliştirerek hastalıklara çare olmayı sürdürüyor. Bilim insanları tarafından çocuk felci aşısının ilk uygulandığı ülke Çin olurken, ülke 1930 yılından bu yana planlı olarak aşı geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor.
ÇOCUK FELCİ HASTALIĞINI ORTADAN KALDIRDI
Genişletilmiş Aşılama Programı (EPI) olarak da bilinen aşılama programıyla çok başarılı işlere imza atan Çin, büyük ve yoğun nüfusuna ve geniş coğrafi alanına rağmen başarılı aşılar geliştirerek 2000 yılında çocuk felcini Çin sınırlarında ortadan kaldırdı. Kronik hepatit B enfeksiyonu prevalansını yüzde 97 oranında azaltmayı başaran Çin, kızamık ile mücadelede ise yüzde 99'dan fazla başarı sağladı. 1978 yılında başlattıkları Genişletilmiş Aşılama Programı (EPI) kapsamında 1930 yılından günümüze kadar geliştirdikleri 50 aşı ile 30 farklı hastalığa çözüm bulan ve hepsinde başarılı olan Çin, aşı geçmişindeki başarılarla sağlık dünyasında önemli bir söz sahibi durumunda.