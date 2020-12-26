Aşı uygulayan ilk ülke! İşte Çin'in aşı geçmişi

ALERJİ VERİLERİ UYUŞUYOR

Pfizer-Biontech corona virüs aşısında sıkça karşımıza çıkan alerji ve yan etkiler konusunda daha önce açıklama yapan Sinovac’ın kurucusu ve icra kurulu başkanı Yin Weidong, binden fazla gönüllü üzerinde testlerin yapıldığını ve bunların bazılarının sadece hafif yorgunluk veya diğer rahatsızlıklar gösterdiğini belirtti. Yin, oranının yüzde 5'ten fazla olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin de yaptığı açıklama da Sinovac’ın kurucusunun verileriyle uyuşurken yapılan açıklamada ilk doz aşıdan sonra en sık gözüken yan etkiler, yüzde 4,7 ile yorgunluk olurken yüzde 3,9 da baş ağrısının kaydedildiği belirtildi.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece Türkiye’ye yola çıkacak corona virüs aşısı, Haziran ayından bu yana Çin’de acil kullanım izni ile kullanılırken Çin’in aşı geçmişindeki başarıları ve üretim kapasitesi gibi konulardaki avantajlarıyla aşı yarışında öne çıkabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.