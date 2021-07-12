Aşılamaya rağmen vaka sayılarındaki artış ne anlama geliyor?

İlk olarak Hindistan'da tanımlanan ve aynı zamanda B.1.617.2 olarak da bilinen varyant küresel endişeye neden oluyor. Ancak birkaç hafta önce baskın hale geldiği İsrail ve İngiltere’den gelen yeni sonuçlar, daha az ölümcül bir corona virüs dalgasına dair umut veriyor. Uzmanlar, aşıdaki ilerlemenin en kötü sonuçları önlemede kritik faktör olduğunu söyledi.