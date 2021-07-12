Aşılamaya rağmen vaka sayılarındaki artış ne anlama geliyor?
Aşılama oranlarının yüksek olduğu İsrail ve İngiltere'de son dönemde artan vaka sayıları tartışma konusu oldu. Ancak yeni sonuçlar, bu ülkelerde vaka sayılarının artmasına rağmen ölüm oranlarının düştüğünü gösteriyor. Aşılamanın şiddetli hastalığı önlediği belirtiliyor.
İlk olarak Hindistan'da tanımlanan ve aynı zamanda B.1.617.2 olarak da bilinen varyant küresel endişeye neden oluyor. Ancak birkaç hafta önce baskın hale geldiği İsrail ve İngiltere’den gelen yeni sonuçlar, daha az ölümcül bir corona virüs dalgasına dair umut veriyor. Uzmanlar, aşıdaki ilerlemenin en kötü sonuçları önlemede kritik faktör olduğunu söyledi.
GÜNLÜK ÖLÜMLER DÜŞÜŞ GÖSTERMEYE DEVAM ETTİ
Bununla brilikte, İsrail'deki günlük ortalama vakalar, ülkede ilk Delta vakalarının tespit edildiği Nisan ortasında iki katına çıktı. O zamanlar İsrail'de her gün ortalama beş ölüm gerçekleşti. Ancak, şu anda ülkedeki yeni vakaların yüzde 90'ından fazlasını oluşturan Delta varyantının yükselmesine rağmen, ortalama günlük ölümler tutarlı bir şekilde bunun altında kaldı.
Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, İsrail Mayıs ayının son haftasından bu yana günde ortalama iki Covid-19 ölümü yaşadı.
İNGİLTERE'DE VAKALAR 12 KAT ARTTI
İngiltere’de ise hem vakalar hem de ölümler, Delta varyantının Mayıs ortasında ülkede baskın tür haline geldiği zamandan daha yüksek. Ancak vakalar ölümlerden daha hızlı tırmandı. Günlük vakalar, Mayıs öncesinin yaklaşık 12 katı düzeyinde seyrediyor.