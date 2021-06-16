Aşılanmanın hızlanmasıyla turizm hareketlendi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise şu anda iç pazar ile Almana ve Ukrayna pazarında hareketlilik olduğuna işaret etti.

Özellikle iç pazar ile Almanya'dan yoğun talep geldiğini dile getiren Atmaca, "Almanya'nın Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması 1 Temmuz sonrası rezervasyonlarını artırdı. İç pazarda da bir yoğunluk var, Kurban Bayramı'nda ise daha fazla artmasını bekliyoruz. Sektör olarak Rusya pazarına odaklandık. Uçuş kısıtlamasının kalkmasıyla hızlı bir dönüş bekliyoruz. Çünkü Ruslar Türkiye'yi çok seviyor ve bir an önce kısıtlamanın kalkmasını bekliyor" diye konuştu.