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  3. 11 Ocak 2021 13:02

Aşıların Türkiye'deki dağıtımı işte böyle yapılacak

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi, analizler olumlu sonuçlanırsa Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli araçlarla illere dağıtılacak.

Aşıların Türkiye'deki dağıtımı işte böyle yapılacak

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi, analizler olumlu sonuçlanırsa Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli araçlarla illere dağıtılacak.

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Aşıların Türkiye'deki dağıtımı işte böyle yapılacak

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Aşıların Türkiye'deki dağıtımı işte böyle yapılacak

Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşılarının illere dağıtımını yapacak Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özellikli firigofirik araçlar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda hazır bekletiliyor.

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Aşıların Türkiye'deki dağıtımı işte böyle yapılacak

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığından Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşıların güvenli şekilde depolanması ve dağıtımı için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

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