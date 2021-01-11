Aşıların Türkiye'deki dağıtımı işte böyle yapılacak

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığından Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşıların güvenli şekilde depolanması ve dağıtımı için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.



