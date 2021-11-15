Aşiret düğününde para pul oldu! Gelin ve damada takılan takı dudak uçuklattı

Aşiret Ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin TL bahşiş verdiği düğünde geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı. Takılan altın ve paraların ise toplam 1 milyon 258 bin TL olduğu öğrenildi.