Aşiret düğününde takı şov! Yağmur gibi yağdı

Şanlıurfa'da İzol Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş insanı B.İ.'un avukat oğlu M.İ. ile finans uzmanı E.E., yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen çiftin düğününe, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı.