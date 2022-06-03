Aşiret kavgası kenti karıştırdı! 200 kişi birbirine girdi; çok sayıda yaralı var

Olay, öğleden sonra Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.