Aşiret liderinden şaşırtan siyasi kariyer: 22 yılda 5 parti değiştirdi
Van’ın Ertuş aşiretinin lideri İskender Ertuş, 22 yılda 5 parti değişirirken son olarak AK Parti'ye üçüncü kez döndü.
Siyasi transferler, Türk siyasi hayatında uzunca bir dönem hükümetlerin düşmesini, kurulmasını belirleyecek önemdeydi. Hızlı dönüşlere günümüz siyasetinde çok fazla tanık olunmasa da Van’ın köklü ailelerinden Ertuş aşiretinin lideri İskender Ertuş’un 22 yıllık siyaset hayatı, ‘pes’ dedirtecek cinsten. İşte Ertuş’un siyasi dönüşümü:
- 1989-2002: Süleyman Demirel ve Tansu Çiller’in DYP Genel Başkanlığı döneminde 3 dönem Van Başkale Belediye Başkanlığı yapan İskender Ertuş, 2002’de yeni kurulan AK Parti'ye katıldı.
AK Parti'den HDP’ye geçen İskender Ertuş’un rozetini Selahattin Demirtaş taktı.
- 2015: AK Parti hükümetinin çözüm sürecini başlattığı dönem, İskender Ertuş HDP’nin yolunu tuttu. Dönemin HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ertuş’un yakasına parti rozetini taktı. Ertuş, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP’ye milletvekilliği aday adayı başvurusu yaptı ama olmadı.
HDP’den AK Parti'ye dönen İskender Ertuş’un rozetini Recep Tayyip Erdoğan taktı.
- 2016: 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından HDP’den ayrılarak AK Parti'ye döndü. Parti rozetini de bu kez Recep Tayyip Erdoğan taktı. 24 Haziran 2018’deki erken seçimlerde Van Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Ertuş, listeye giremedi.