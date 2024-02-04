Aşiret liderinden şaşırtan siyasi kariyer: 22 yılda 5 parti değiştirdi

Siyasi transferler, Türk siyasi hayatında uzunca bir dönem hükümetlerin düşmesini, kurulmasını belirleyecek önemdeydi. Hızlı dönüşlere günümüz siyasetinde çok fazla tanık olunmasa da Van’ın köklü ailelerinden Ertuş aşiretinin lideri İskender Ertuş’un 22 yıllık siyaset hayatı, ‘pes’ dedirtecek cinsten. İşte Ertuş’un siyasi dönüşümü: