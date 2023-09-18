Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aşiretin düğününde adeta takı şov vardı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takılırkentakıldı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aşiretten R.N.’in oğlu Y.N. ile yine aşiretten H.A.’ın kızı B.A. ile dünyaevine girdi. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin bahçesinde son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı.
İHA'nın haberine göre ilçenin en önde gelen aşiretlerinden biri olan aşiretin ileri gelenlerinden R.N.’in oğlu Y.N., binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi. Çok sayıda küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, eş, dost ve akrabalar katıldı. Okulun bahçesinde misafirlerin düğüne halaya durmasıyla adeta bahçede yer kalmazken, Yüksekova’da gerçekleştirilen 2 günlük düğüne yurt içinin yanı sıra İran, Irak ve farklı ülkelerden katılım olurken, damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı.
İki günlük boyunca düğünlerinin güzel geçtiğini belirten gelin B.A., “Düğünümüz çok güzel geçiyor. Dün kız tarafı, bugün ise erkek tarafı oldu. Çok mutluyum, Allah herkese nasip eylesin bu duyguları. Düğünümüze Irak, İran her yerden katılanlar oldu. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
5 bin kişinin düğünlerine katıldığını belirten damat Y.N., “İki gündür güzel bir şekilde düğünümüz oldu. Türkiye yanı sıra, Irak ve İran’dan katılanlar oldu. Çok yoğun ve kalabalık geçiyor düğünümüz, Allah bu güzel günleri herkese nasip eylesin. Bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Düğünümüze 5 bin misafirimiz geldi. Allah bu güzel anıları herkese nasip eylesin” ifadelerini kullandı.