Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı

5 bin kişinin düğünlerine katıldığını belirten damat Y.N., “İki gündür güzel bir şekilde düğünümüz oldu. Türkiye yanı sıra, Irak ve İran’dan katılanlar oldu. Çok yoğun ve kalabalık geçiyor düğünümüz, Allah bu güzel günleri herkese nasip eylesin. Bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Düğünümüze 5 bin misafirimiz geldi. Allah bu güzel anıları herkese nasip eylesin” ifadelerini kullandı.