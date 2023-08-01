Aşırı sıcaklar bir ilimizde mesai saatlerini değiştirdi

İHA'nın haberine göre Serinlemek için en sık tercih edilen yöntemlerden birisi olan dondurma ise hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yoğun talep görürken, vatandaşların öğlen dışarıya çıkmaması esnafın işini akşam saatlerine kaydırdı.