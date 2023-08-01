Aşırı sıcaklar bir ilimizde mesai saatlerini değiştirdi
Eskişehir’de etkili olan bunaltıcı sıcaklar vatandaşlarıN öğle saatlerinde dışarıya çıkmamasını engellerken, dondurmacı esnafı gece yarısına kadar mesai yapmaya başladı.
Eskişehir’de bunaltıcı hava sıcaklıkları sürüyor. Uzmanlar tarafından güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması konusunda yapılan uyarıyı dikkate alan vatandaşlar, artık akşam saatlerinde gezmeye başladı.
1 / 7
İHA'nın haberine göre Serinlemek için en sık tercih edilen yöntemlerden birisi olan dondurma ise hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yoğun talep görürken, vatandaşların öğlen dışarıya çıkmaması esnafın işini akşam saatlerine kaydırdı.
2 / 7
İşlerin saat 18:00’dan sonra yoğunlaşmaya başladığını belirten esnaf, gece 24.00'e kadar mesai yaptıklarını dile getirdi.
3 / 7
Eskişehir’de uzun yıllardır dondurmacılık yapan Gani Karakaş, dondurma satışlarının gece saatlerine kaydığını söyledi.
4 / 7