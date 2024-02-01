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Aşırı soğuklar sonrası... Türkiye'nin kuş cenneti buz cennetine dönüştü!

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti, şiddetli soğuk nedeniyle dondu.

Kaynak: İHA
Aşırı soğuklar sonrası... Türkiye'nin kuş cenneti buz cennetine dönüştü! - Resim: 1

Kar yağışı sonrası dondurucu soğukların etkisini gösterdiği Ahlat’taki gölet ve bazı küçük şelaleler dondu. Ahlat’ı etkisi altına alan soğuk havalar nedeniyle ilçenin Yamlar mevkiinde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti’nin yüzeyi de buzla kaplandı. 

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Aşırı soğuklar sonrası... Türkiye'nin kuş cenneti buz cennetine dönüştü! - Resim: 2

Yüzeyi buz tutan kuş cennetinin doğal güzelliği ise havadan drone ile görüntülendi. 

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Aşırı soğuklar sonrası... Türkiye'nin kuş cenneti buz cennetine dönüştü! - Resim: 3

Kuş cennetinin donması, çok sayıda kuşun sıcak bölgelere göç etmesine sebep olurken gölün donmayan akarsu yatağında bulunan bazı kısımlarında ise az sayıda kuş türü yaşamını sürdürüyor.

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Aşırı soğuklar sonrası... Türkiye'nin kuş cenneti buz cennetine dönüştü! - Resim: 4

Donan kuş cenneti doğal bir güzellik sunarken, bazı vatandaşlar da bu güzellikleri izleyerek ve fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.

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