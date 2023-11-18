Asırlara kafa tutuyorlar! İşte dünyanın en eski ülkeleri
Tarih boyunca yüzlerce ülke kurulup yıkıldı. Bazıları ise yıllar boyunca varlığını sürdürdü. İşte dünyanın en eski ülkeleri...
İşte yüzlerce yıldır varlıklarını sürdüren dünyanın en eski ülkeleri...
10 - SAN MARİNO: İtalyan yarımadasındaki bu küçük ulus, dünyanın en eski cumhuriyeti olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor. Toplamda yalnızca 24 mil karelik (62,2 kilometrekarelik) bir alana sahip olan San Marino, dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen yüzyıllardır bağımsızlığını korumayı başarmıştır. (Vatikan Şehri , yalnızca 121 dönüm veya 49 hektarla dünyanın en küçük ülkesidir.) Geleneğe göre San Marino, MS 3 Eylül 301'de St. Marinus tarafından kuruldu. Tarihçiler bu kuruluş tarihini tartışsa da San Marino'nun en azından MS 13. yüzyıldan bu yana kendi kendini yöneten bir cumhuriyet olarak işlev gördüğü doğrudur.
9 - JAPONYA: Güneş tanrıçası Amaterasu'nun soyundan gelen efsanevi İmparator Jimmu'nun, M.Ö. 660 yılında Japonya'nın imparatorluk hanedanını kurduğuna inanılıyor. Japonya'yı dünyadaki en eski sürekli kalıtsal monarşi haline getiriyor. Tarihçiler ulusun kuruluşunu biraz daha geç bir tarihe, MS 4. yüzyılın ortalarına, takımadaların devletlerinin tek bir devlet halinde birleştiğine işaret ediyorlar.
8 - MEKSİKA: Günümüz Meksika'sının tarihi, Olmec uygarlığının kuruluşuyla M.Ö. 1200'e kadar uzanmaktadır. Olmecler, Meksika Körfezi ve güney Meksika boyunca yaşadılar ve Olmec hükümdarlarını temsil ettiğine inanılan devasa bazalt kafalarıyla ünlüler. Olmecler muhtemelen Amerika'da ilk yazı biçimini kurdular ve geniş ticaret ağlarına katıldılar. Etkileri daha sonra bölgeye hakim olan Maya ve Aztek kültürlerinde görülebilir.