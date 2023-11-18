Asırlara kafa tutuyorlar! İşte dünyanın en eski ülkeleri

10 - SAN MARİNO: İtalyan yarımadasındaki bu küçük ulus, dünyanın en eski cumhuriyeti olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor. Toplamda yalnızca 24 mil karelik (62,2 kilometrekarelik) bir alana sahip olan San Marino, dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen yüzyıllardır bağımsızlığını korumayı başarmıştır. (Vatikan Şehri , yalnızca 121 dönüm veya 49 hektarla dünyanın en küçük ülkesidir.) Geleneğe göre San Marino, MS 3 Eylül 301'de St. Marinus tarafından kuruldu. Tarihçiler bu kuruluş tarihini tartışsa da San Marino'nun en azından MS 13. yüzyıldan bu yana kendi kendini yöneten bir cumhuriyet olarak işlev gördüğü doğrudur.